Roma, donna muore investita da un camion vicino ad un cantiere della Metro C

Una donna di 55 anni è morta questa mattina a Roma dopo essere stata investita da un camion in piazzale Appio. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:45. Secondo i primi riscontri, sembra che la 55enne sia stata travolta da un mezzo pesante che entrava o usciva dall'area dei lavori prossima al cantiere della Metro C.

Il conducente portato in ospedale per accertamenti

Alla guida del camion, un Iveco Magirus Trakker, c'era un uomo di 51 anni. Il conducente è stato portato al Policlinico Casilino per gli accertamenti del caso e per i test di alcol e droga, come da prassi. La salma della donna sarà invece trasferita al Policlinico di Tor Vergata per l'esame autoptico. Saranno le indagini della Polizia Locale a determinare l'esatta dinamica dell'investimento mortale. Sul posto gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale medico. Inutili, tuttavia, i tentatativi dei sanitari: la donna sarebbe molta sul colpo.

A Roma sei incidenti mortali in undici giorni

Il dramma di piazzale Appio è solo l'ultimo, in ordine di tempo, sulle strade della Capitale. La settimana vittima da inizio luglio, la 74esima del 2019 tra Roma e provincia.