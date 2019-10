Drammatico incidente frontale tra due auto: morti quattro giovani

Gravissimo incidente stradale intorno alla mezzanotte sulla strada statale 107, in località Saporito, frazione del comune di Rende in provincia di Cosenza. Il bilancio, drammatico, è di quattro ragazzi morti e due feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, personale dell'Anas e le forze dell'ordine. Al momento non si conosce l'esatta dinamica dell’incidente, ma non si esclude che sull’impatto abbiano influito la strada bagnata e l'alta velocità.

Incidente a Rende (Cosenza) sulla Statale 107: 4 morti

Due auto, una Citroen C3 e una Volkswagen Polo, si sono scontrate frontalmente al chilometro 25+500 della strada statale 107, tra gli svincoli di Surdo e Piano Monello. Le vittime erano tutte a bordo della Polo. I feriti sono stati portati all’ospedale civile dell’Annunziata, a Cosenza: uno è in rianimazione. A perdere la vita quattro amici, tutti giovanissimi, tra i 18 e i 19 anni. Sull'altra auto viaggiava una coppia di fidanzati di 33 e 31 anni, rimasti gravemente feriti.

La strada è stata chiusa per alcune ore al traffico in entrambi i sensi di marcia.