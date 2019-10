Perde il controllo dell'auto e si schianta contro lo spartitraffico: morto un 23enne

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno all'1.45 di oggi, martedì 8 ottobre, sulla strada statale 4 di via Salaria, all'altezza di Montelibretti, alle porte di Roma. A perdere la vita è stato un ragazzo di 23 anni. Sul posto il personale medico e i carabinieri di zona per i rilievi e le indagini del caso.

Incidente a Roma, morto un 23enne

Il 23enne, a bordo della sua Nissan Juke, subito dopo aver attraversato Settebagni e lo svincolo per l'autostrada A1 Diramazione Nord, stava proseguendo per il territorio di Montelibretti, sempre in provincia di Roma, per raggiungere Passo Corese quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la barriera jersey.

Fatale l'impatto, il ragazzo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi con i carabinieri di Montelibretti chiamati a determinare l'esatta dinamica del sinistro e se siano eventualmente coinvolte altre vetture.