Perde il controllo dell'auto e finisce contro un furgone: morta una 24enne

Tragedia su via Tuscolana, all'altezza di Grottaferrata, comune della provincia di Roma. Una ragazza di 24 anni è morta dopo aver perso il controllo dell'auto, finendo per scontrarsi frontalmente con un Ducato che veniva in senso contrario. Per la giovane non c'è stato nulla da fare mentre il conducente dell'altro mezzo, un uomo di 53 anni, ha riportato ferite non gravi. L'incidente è avvenuto alle 5 di oggi, sabato 6 aprile, al chilometro 23.

Incidente su via Tuscolana nei pressi di Grottaferrata: morta una 24enne

Da una prima ricostruzione eseguita dai carabinieri di Grottaferrata, la giovane procedeva in direzione Rocca Priora a bordo di una Matiz mentre il 53enne viaggiava in senso contrario quando è avvenuto lo scontro frontale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dall'auto ma purtroppo era già morta.