"Qui c'è un uomo morto": l'allarme degli automobilisti, dramma sulla provinciale

Posti di blocco in tutta la provincia di Torino per rintracciare l'auto pirata che stanotte intorno alle 3.30 ha investito un uomo di 36 anni di origine albanese che stava attraversando la strada. E' successo lungo la strada provinciale 143 che da Stupinigi porta ad Orbassano, in località Stupinigi di Nichelino in provincia di Torino.

Incidente tra Stupinigi e Orbassano: auto pirata investe e uccide un pedone

La vittima è Franko Gjinaj, 36enne residente nella provincia di Cuneo. A trovarlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio in quella zona, che hanno allertato subito i soccorritori. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Moncalieri per le indagini di rito. Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Da una prima ricostruzione dei fatti, Franko Gjinaj stava attraversando la strada quando è stato travolto e ucciso da un'auto, con il conducente che non si è fermato. Il comando provinciale dei carabinieri ha disposto posti di blocco in tutta l'area metropolitana di Torino.

