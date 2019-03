Tragico incidente: soccorsi inutili, un morto

Grave incidente stradale stamattina a Torino, intorno alle ore 9, in via Verolengo all'angolo con via Gubbio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia municipale, un ciclista è stato urtato da un'auto - una Nissan Qashqai - ed è rovinato a terra.

Nonostante i soccorsi, il ciclista è deceduto sul posto. La vittima è un uomo di 70 anni. A causa dell'incidente si è reso necessario deviare le linee 72 e 72 barrato.

Secondo una prima ricostruzione, nei pressi di via Gubbio il ciclista e l'auto si sono scontrati, forse perché il ciclista potebbe essersi spostato sulla sinistra per svoltare in via Gubbio. Gli agenti della Squadra infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale di Torino sono intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari.