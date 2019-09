Tragico schianto all'alba: un morto e quattro feriti nel devastante impatto

L'impatto è stato devastante: Un morto e quattro feriti gravi. Pesante il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto all'alba in via Ligea, a Salerno. Un'auto con a bordo 5 giovani, che sarebbero tutti originari di Avellino, è improvvisamente finita fuori strada, rovesciandosi: un ragazzo è morto mentre gli altri quattro sono ricoverati in gravi condizioni.

Incidente oggi via Ligea (Salerno): un morto e quattro feriti

Immediati i soccorsi. Sul posto oltre alle forze di polizia, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, e ai Vigili del Fuoco, anche le ambulanze dell'Humanitas. Per uno dei giovani non c'è stato nulla da fare; gli altri quattro sono stati trasportati in codice rosso all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove sono stati presi in cura dai medici. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Strade Sicure: "Basta sangue"

"Ancora sangue, tanto, troppo e noi ci ritroviamo all’alba di stamane a pulire le strade dal sangue e detriti di un sinistro mortale di cinque giovani di cui quattro in gravissime condizioni ed uno deceduto". Lo scrive in una nota l’Associazione Strade Sicure intervenuta assieme ai Vigili del Fuoco ed al 118 in via Ligea a Salerno dove si è registrato l’ennesimo tragico incidente stradale.

Per l’Associazione è importante "organizzare campagne di prevenzione, attenzionare i giovani studenti nelle scuole, urlare forte che bisogna dire ‘basta sangue sulle strade’. Bisogna farlo ai convegni, alle manifestazioni, ovunque".