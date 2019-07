Tragico schianto all'alba, auto nel fosso: quattro morti

Lo schianto in via Dismano, a Sant'Andrea di Bagnolo (Cesena), alle prime luci dell'alba: nell'incidente sono morte quattro persone. L'allarme alla sala operativa del 115 è arrivato poco prima delle 6. Quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate sul posto hanno trovato una "Seat" nel fosso, riversa sul fianco, con quattro persone all'interno.

Sant'Andrea di Bagnolo (Cesena), auto nel fosso: quattro morti

Le operazioni di soccorso sono subito parse molto complesse. Affiancati dai sanitari del 118, i pompieri hanno dovuto "sventrare" completamente l'auto per riuscire a estrarre gli intrappolati, ma purtroppo per loro non c'era già più nulla da fare. Erano tutti deceduti nell'impatto a causa della gravità delle ferite. Si tratta di quattro persone residenti nel forlivese. L'ultimo corpo è stato tolto dai resti dell'auto poco dopo le 7.

Sul posto per i rilievi di legge hanno operato gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, insieme ai Carabinieri. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre e sette unità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Poche ore prima a Jesolo quattro giovani hanno perso la vita: l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale.