Tragico schianto al Parco della Favorita: un giovane morto, grave la fidanzata

Tragico schianto nella notte a Palermo. Incidente alla Favorita, un'auto si schianta contro un albero: nell'impatto, molto violento, un morto e una ferita grave.

Il dramma nelle primissime ore di venerdì, intorno alle 2.10, nel cuore del Parco della Favorita. Una Fiat Punto si è schiantata contro un albero in viale Diana in direzione Mondello. Un giovane di 32 anni, Antonio Vassallo, che si trovava sul sedile lato passeggero, è morto.

Incidente stradale Favorita Palermo: morto Antonio Vassallo

Nell'incidente stradale è rimasta gravemente ferita la fidanzata, la 29enne S.M., portata con un'ambulanza a Villa Sofia: è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. Saranno loro a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro mortale.

Le cause dell'incidente non sono state accertate. I primi accertamenti escluderebbero il coinvolgimento di altri mezzi. La salma del giovane è stata restituita alla famiglia per la celebrazione del funerale.