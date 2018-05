Auto si schianta contro il guardrail: morto un bambino di 3 anni

Tornavano da una serata trascorsa al luna park. Poi la tragedia. Un bambino di tre anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola, in provincia di Cosenza. Il piccolo era a bordo di una Smart guidata dal padre che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita contro il guardrail.

La piccola vittima, nell'urto, è stata sbalzata fuori dall'auto. Il suo papà è rimasto ferito in modo lieve. A prestare i primi soccorsi sono stati i famigliari della piccola vittima che abitano nella zona dove è avvenuto l'incidente, il quartiere Sant'Agata.

Il bambino è stato immediatamente portato nel pronto soccorso dell'ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. La vettura è stata sequestrata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della polizia di Stato e i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'accaduto.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.