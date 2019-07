Auto cade nel letto di un torrente: morti un uomo ed una donna

I vigili del fuoco del comando di Pistoia stanno intervenendo in via di Santomoro, per un incidente stradale che ha visto un'auto uscire di strada, sfondare una protezione e finire la sua corsa nel greto del torrente Bure

Purtroppo per le due persone a bordo dell'auto - un uomo ed una donna - i soccorsi del personale sanitario del 118 sono risultati inutili.

Un uomo e una donna sono morti a #Pistoia in un #incidente stradale nelal zona nord della citta'. L' auto su cui viaggiavano è andata fuori strada, ha sfondato una protezione ed è finita nel torrente Bure @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/mIVxbBo5gc — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 16 luglio 2019

Come spiega l'agenzia Ansa, l'uomo sarebbe morto subito mentre per la donna è stato avviato un tentativo di rianimazione ma poi è deceduta anche lei.