Ubriaco a 140 km all'ora uccide due ragazzi: arrestato per omicidio stradale

Tragedia alle tre di notte a Pomigliano, tra via Alfa e via Terracciano: due giovani di Sant'Anastasia, la cui identità non è ancora stata resa nota, sono deceduti.

Incidente Pomigliano: due morti

Una Bmw con a bordo due cittadini di nazionalità ucraina si è scontrata con una Fiat Punto in cui viaggiavano i ragazzi. Sono morti a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto.

Secondo la prima ricostruzione, la Bmw viaggiava a 140 km orari su una strada cittadina.

Arrestato per omicidio stradale

Sul posto, come anticipato dal sito Pomigliano Live, sono subito accorse forze dell’ordine e soccorsi. L’ucraino che era alla guida dell’auto è stato arrestato per omicidio stradale.

La notizia su NapoliToday