Ubriaco a 140 km all'ora uccide un giovane: arrestato per omicidio stradale

Tragedia alle tre di notte a Pomigliano, tra via Alfa e via Terracciano: un giovane di Sant'Anastasia è morto. Una Bmw con a bordo due cittadini di nazionalità ucraina si è scontrata con una Fiat Punto in cui viaggiavano due ragazzi. Uno è morto, un secondo è rimasto ferito.

Secondo la prima ricostruzione, la Bmw viaggiava a 140 km orari su una strada cittadina.

Arrestato per omicidio stradale

Sul posto sono subito accorse forze dell’ordine e soccorsi. L’ucraino che era alla guida dell’auto è stato arrestato per omicidio stradale.

I morti del terrificante incidente stradale non sono quindi due, come riportato in un primo momento da tutti gli organi di stampa. La considerazione iniziale era dettata dalla terribile immagine che si è presentata ai primi cronisti giunti sul posto. Il ragazzo morto, purtroppo, aveva il corpo tranciato e coperto da due teli diversi. Si è per questo pensato a due cadaveri, scrive NapoliToday.