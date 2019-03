Auto si schianta contro bus, poi prende fuoco: Gilberto Biasci muore a 32 anni

Gravissimo incidente stradale giovedì 28 febbraio, intorno alle 20, in viale America a Pontedera (Pisa). Un'auto si è scontrata con un autobus di linea Ctt Nord. L'impatto è stato violentissimo. Il giovane uomo alla guida dell'auto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, vani tutti i soccorsi: è deceduto. L'auto, una Panda, ha preso fuoco.

Incidente stradale Pontedera, è morto Gilberto Biasci

Nell'incidente di Pontedera ha perso la vita Gilberto Biasci, ristoratore 32enne di Lari, figlio dell’ex sindaco Paolo Biasci ed ex collaboratore de La Nazione. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso. L'autista del bus è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e consegnato al personale del 118. stazione. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che hanno immediatamente dato avvio ai rilievi di rito e di legge. Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambi i sensi di marcia.