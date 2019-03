Porto Recanati, marito e moglie muoiono in un incidente: come stanno i due bambini rimasti feriti

Restano gravi ma stabili le condizioni dei due bimbi di 8 e 10 anni rimasti feriti nel grave incidente avvenuto ieri sulla statale 16, nei pressi di Porto Recanati. Nello schianto i due bambini hanno perso entrambi i genitori: Gianluca Carotti e la moglie Elisa Del Vicario, di 46 e 40 anni.

I due bambini sono ricoverati in ospedale ad Ancona. Le condizioni più gravi sono quelle della ragazzina di 10 anni che però oggi è uscita dal coma farmacologico al quale era stata indotta dopo lo schianto. Il quadro è stato stabile per tutta la notte e "questa mattina è stata alleggerita la sedazione, è stata estubata con pronta ripresa di un normale stato di coscienza e di una buona respirazione spontanea". Dunque la piccola è tornata vigile, respira da sola ed è cosciente.

Grave e stabile anche il suo fratellino di 8 anni. "Il paziente è ricoverato nella nostra unità è in condizioni cliniche stabili. Necessita ancora di monitoraggio intensivo. Durante la notte il quadro clinico si è mantenuto stabile, in assenza di complicanze".

L'incidente sulla statale 16, il conducente dell'Audi fermato per omicidio stradale

La coppia stava tornando a casa dopo una festa di carnevale insieme ai due bambini, quando l'auto della famiglia è stata travolta da un'altra macchina guidata da un 35enne marocchino. Dopo l'urto la Peugeot su cui viaggiavano si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un muretto. Per la coppia non c'è stato nulla da fare, mentre i bambini, che si trovavano seduti sul sedile posteriore, sono rimasti gravemente feriti. In tutto le persone rimaste ferite sono cinque.

L'uomo alla guida dell'auto che ha causato lo schianto, un'Audi, è stato fermato per omicidio stradale. Secondo Tgcom24 aveva precedenti per droga e sarebbe risultato positivo allʼalcoltest.