Incidente frontale sulla strada statale, due vittime e un ferito grave

Uno schianto devastante che ha completamente distrutto due auto e lasciato su strada due vittime mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita. Il tragico incidente stradale giovedì 15 febbraio poco dopo le 9.30 sulla strada statale "Triestina", nel territorio di Portogruaro.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una Fiat 600 blu e una Mercedes si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, la Polizia Municipale di Portogruaro e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

La viabilità in direzione Trieste è temporaneamente deviata in uscita al km 53,000, mentre il traffico in direzione Venezia è deviato al km 58,500, sulla rete viaria limitrofa.

Tragico incidente sulla Triestina a Loncon

Nell'incidente hanno perso la vita due persone mentre un ferito è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Secondo quanto riportato da Venezia Today si tratterebbe di uno dei conducenti, titolare di un'azienda agricola di Pradipozzo. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per permettere soccorsi e rilievi la strada è stata chiusa al transito per il tempo necessario dal chilometro 50 al 56. Nell'incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto più ambulanze, squadre dei vigili del fuoco di Portogruaro e San Donà di Piave e gli agenti della polizia locale. Subito dopo è intervenuto in appoggio anche l'elicottero del Suem di Treviso.