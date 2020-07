Auto precipita nel vuoto nella "curva maledetta" e finisce in un parco: giovane gravissimo

Ancora un incidente stradale in quella "curva maledetta". Oggi a Napoli in via Posillipo un'automobile dopo aver impattato la ringhiera ha travolto la recinzione precipitando giù nel vuoto.

L'auto è precipitata in un parco di piazza San Luigi. Molto complesse le operazioni di recupero dei vigili del fuoco. Un giovane è stato portato in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto è accorsa anche la polizia municipale.

Nove anni fa nella stessa "curva maledetta" tre giovani morirono in un incidente stradale precipitando dal "serpentone": i tre giovani, nemmeno ventenni, volarono nel vuoto dal tornante di via Petrarca, mentre erano a bordo di una Mini One, precipitata per oltre 50 metri nel vuoto.

Foto Carlo Di Santo / NapoliToday