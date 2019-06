Scooter contro cavallo che vaga in strada a Roma: muore un uomo

L'impatto contro l'animale è stato violento. Un uomo alla guida di uno scooter è morto nello scontro con un cavallo avvenuto, una ventina di minuti dopo la mezzanotte, in via Ostiense all'altezza di via del Trotto, a Roma, zona Tor di Valle.

Scooter contro cavallo in via Ostiense: morto un uomo

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha trovato riverso sull'asfalto il 52enne che era alla guida di un Honda Forsesight, e a 150 metri di distanza dal mezzo a due ruote incidentanto anche il cavallo ferito ad un arto posteriore. Proprio poco prima al Nue (numero unico emergenze) era infatti arrivata una segnalazione di un cavallo che vagava in strada, situazione di evidente pericolo. Vani tutti i soccorsi. Nello scontro il motociclista è deceduto: l'uomo aveva 52 anni e la salma è stata portata al Verano.

Oltre ai vigili urbani, che hanno fatto i rilievi dell'incidente, un veterinario è intervenuto per prendersi cura del cavallo, rimasto ferito a una zampa. L'animale è stato poi portato al Centro Carni per la lettura del microchip: a quel che si apprende, il proprietario non è stato ancora rintracciato.