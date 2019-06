Sbanda col furgone e finisce contro un albero: morto un ragazzo di 23 anni

Avrebbe perso il controllo del furgone di cui era alla guida per poi uscire di strada e andarsi a schiantare frontalmente contro un platano. Sarebbe questa la dinamico dell'incidente avvenuto intorno alle 6.30 di sabato 29 giugno lungo la strada regionale 443, tra Rovigo e Villadose, in cui ha perso la vita Nicolas Lazzarin, 23enne di Cavarzere, in provincia di Venezia.

Incidente tra Rovigo e Villadose: morto Nicolas Lazzarin

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno anche deviato il traffico durante le operazioni di soccorso. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato verso le 9.30. Il giovane alla guida del furgone stava trasportando giornali. Nicolas, originario di Adria, viveva da tempo a Cavarzere insieme alla mamma Laura. Aveva studiato ingegneria elettrica all'enaip di Piove di Sacco. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poche ore tra gli amici, che stanno inondando i social di messaggi di addio e di affetto.