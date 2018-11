Travolto da un'auto a pochi metri da casa, morto il cardiologo Nello Madureri

E' stato travolto da un'auto a poco più di 100 metri da casa. E' morto così, a 83 anni, Nello Madureri, noto cardiologo in pensione. L'incidente è avvenuto a Salò, in località Campoverde, non lontano dalla caserma dei carabinieri.

Un impatto violentissimo - scrive BresciaToday -, che purtroppo non gli ha lasciato scampo: l'uomo è morto in ospedale a meno di due ore dal ricovero.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale. L'incidente poco prima delle 17.30: è in quel momento che una Renault Clio, guidata da un 40enne di San Felice, ha travolto il pensionato. Il primo ad allertare i soccorsi è stato proprio l'automobilista: il 112 in pochi minuti ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Madureri è stato rianimato a lungo, e poi trasferito d'urgenza (in codice rosso) in ospedale a Gavardo.

Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.