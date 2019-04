Auto contro camion, morta una donna

Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale 2, nei pressi di San Cipirello, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, una Volkswagen Golf si sarebbe schiantata contro un camion che proveniva dal senso di marcia opposto. A perdere la vita una donna di 57 anni, Giacoma Randazzo, che si trovava sul sedile posteriore della vettura.

Incidente stradale a San Cipirello (Palermo): la dinamica

A bordo della Golf c'erano anche altre tre donne. Non è chiaro ancora chi delle tre si trovasse al volante al momento dell'incidente. La conducente, stando alle prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo prima di schiantarsi contro la parte anteriore del mezzo pesante.

Per la 57enne non c'è stato nulla da fare: è morta quasi sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Le altre persone a bordo sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Partinico. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto carabinieri, polizia municipale e sanitari del 118. Ad eseguire i rilievi i militari della stazione di San Cipirello e gli agenti della polizia municipale che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente.