Tragico incidente stradale: quattro giovani vittime tra cui una bambina di 9 anni

Quattro morti, tutti giovanissimi: tre ragazzi tunisini che viaggiavano su un’auto e una bambina di nove anni a bordo dell’altra. Ennesimo sabato sera di sangue sulle strade italiane. E' pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, nel comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), nella frazione di Amola, nel quale sono morte quattro persone, tra cui una bambina di soli 9 anni. Lo scontro, più precisamente, è avvenuto in via Crevalcore, lungo la Provinciale 568.

Incidente stradale a San Giovanni in Persiceto (Bologna): 4 morti

In base ad una prima ricostruzione, una Peugeot 106, condotta da un ragazzo tunisino di 21 anni e con a bordo il fratello e un amico di 20 anni (residenti a Nonantola, in provincia di Modena), per cause da accertare ha invaso la corsia opposta scontrandosi in un frontale con una Bmw320 condotta da un 51enne di Crevalcore, che è rimasto ferito molto gravemente (è stato trasportato in ospedale con codice tre), mentre la figlia della compagna, di 9 anni, è rimasta uccisa. Anche un pedone, un uomo di 69 anni seduto fuori da un bar sulla via, è rimasto ferito, non gravemente, da alcuni detriti che lo hanno colpito.

Per la piccola e per i tre uomini a bordo della Peugeot non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di salvarli da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute tutte le autorità competenti: il 118 con diversi mezzi di soccorso, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale, compreso il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti: "Si è verificato un incidente frontale sulla strada provinciale che collega i due comuni che confinano - ha commentato il primo cittadino -. Una tragedia. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Sono strade che sicuramente necessiterebbero una maggiore attenzione vista l'alta percorrenza".