Tragico schianto: donna muore sul colpo, centauro gravissimo

Non c'è stato nulla da fare per la donna. Gravissimo incidente stradale nella serata di domenica a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe (Padova): una donna ha perso la vita lungo la strada provinciale 44. In base alle prime informazioni la moto si sarebbe schiantata dopo aver perso il controllo ed è finita nel fosso a bordo strada. Sembrava in un primo momento che a provocare lo schianto fosse stato il sorpasso azzardato di una macchina, che in realtà si era solo fermata a soccorrere. Non è in ogni caso chiara la dinamica dell'incidente. La persona che era seduta sul sellino posteriore della motocicletta è deceduta sul colpo, mentre il centauro sarebbe ricoverato in gravissime condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente si è verificato alle porte del comune dell'Alta vicino al confine con la provincia di Venezia in via Sant'Ambogio a sud della frazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del Suem 118 e anche l'elisoccorso. Il traffico è rimasto per ore bloccato: i carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per poter poi ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale.