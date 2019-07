Travolta da un'auto mentre butta la spazzatura: morta una giovane mamma

Ancora una tragedia in Sicilia, stavolta a Cava D'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa. Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio una donna di 25 anni, Martina Aprile, è stata travolta e uccisa da un'automobile.

La ragazza insieme a un collega a fine turno di lavoro in un ristorante, stava gettando la spazzatura in una strada principale. E' piombata loro addosso una autovettura travolgendoli. Ferito non gravemente il collega che era con la vittima, che lascia un figlio in tenera età.

Sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e della tenenza di Scicli. Giunto sul luogo dell'incidente, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.