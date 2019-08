Ambulanza con donna incinta si scontra con un'auto: lo schianto è tremendo

Poco prima della mezzanotte un'ambulanza che stava trasportando in ospedale a Milano una donna che doveva partorire, si è scontrata con un'auto mentre percorreva la via Cassanese nella frazione Lavanderie di Segrate, alle porte del capoluogo lombardo.

Delle otto persone che viaggiavano sui due mezzi coinvolti, la partoriente è risultata illesa e ha proseguito la sua corsa verso il San Raffaele a bordo di un'altra ambulanza. Altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale, il più grave delle quali, il conducente dell'auto, in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Incidente con l'ambulanza, i rilievi sul posto

In via Cassanese sono intervenuti infatti numerosi mezzi del 118 - cinque ambulanze, due automediche - oltre ai i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e diverse pattuglie dei carabinieri per fare i rilievi.

Ignota al momento la dinamica dell'incidente, anche se sembrerebbe che la berlina Opel si stesse immettendo sulla Cassanese e abbia centrato sul lato destro il mezzo della Croce Verde di Pioltello (Milano) che procedeva diritto in direzione Milano.