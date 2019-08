Si ribalta furgone di operai: un morto e sei feriti

Un morto e sei feriti: questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, giovedì 8 agosto, a Segrate, in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il furgone su cui viaggiavano le sette persone, ha sbandato e si è ribaltato. La vittima e gli altri feriti, di cui uno portato in ospedale in codice rosso, sarebbero operai, molti di origine straniera, che si stavano recando al lavoro sul furgone.

Per una delle persone coinvolte - tutti uomini tra i 31 e 49 anni, in viaggio verso Milano per motivi di lavoro - non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Si tratta di un uomo di 46 anni, di nazionalità italiana.

Incidente stradale a Segrate (Milano): un morto

Gli atri passeggeri feriti, uno italiano e cinque stranieri, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, sono stati trasferiti in vari ospedali in condizioni meno gravi: San Donato, San Raffaele, Città Studi, Policlinico, Niguarda. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Il traffico sull'arteria è rimasto paralizzato completamente per permettere i soccorsi prima e i rilievi poi. Presenti i carabinieri della Compagnia di San Donato e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano