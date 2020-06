Con l'auto contro un muro: morto un ragazzo di 20 anni, grave un 19enne

Avrebbe compiuto vent'anni tra un mese ma è morto scontrandosi con la propria auto contro un muro. L'incidente mortale alle due del mattino in via Tuscolana a Roma quando il ragazzo, Diego Celupka, avrebbe perso il controllo dell'auto.

Con lui viaggiava anche un amico, seduto sul lato passeggero, di 19 anni. È stato lui a chiamare i soccorsi ma il personale medico, arrivato sul posto, non ha potuto che constatare il decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il passeggero 19enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Roma dove è attualmente ricoverato. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale.