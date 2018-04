Furgone di richiedenti asilo esce di strada: due morti e sei feriti

Grave incidente stradale domenica pomeriggio tra Trigolo e Soresina, in provincia di Cremona.

Il bilancio è drammatico: due uomini morti e sei persone ferite.

La dinamica dell'incidente sulla Sp 24

Un furgone che stava viaggiando lungo la strada provinciale 24, tra le due località, ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo la corsa in un fosso. Sul posto in pochi minuti sono giunte sei ambulanze del 118 insieme all'elisoccorso e a un'automedica. Le operazioni di soccorso, che oltre ai sanitari e al personale medico hanno visto impegnati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, sono proseguite per ore.

Morti conducente e un passeggero

Lo schianto ha coinvolto un furgone che trasportava richiedenti asilo, e hanno perso la vita due uomini, il conducente, un cittadino egiziano, e un uomo ospite di una struttura di accoglienza. Feriti gli altri sei occupanti a bordo del mezzo.

In base alle prime informazioni, sul veicolo viaggiavano persone che facevano capo alla comunità Hope di Soresina. Sono in corso accertamenti per capire l'esatta dinamica del sinistro. Domenica pomeriggio, per consentire le operazioni di soccorso, la strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.

La notizia su MilanoToday