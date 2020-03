Tragico schianto in moto sulla A16: muore sotto gli occhi del figlio

Tragico schianto in moto in autostrada: un uomo è morto sotto gli occhi del figlio. Il gravissimo incidente stradale sulla A16 , tra Candela e Lacedonia, in agro di Rocchetta Sant’Antonio, in provincia di Foggia.

La vittima è Carmine D’Aprano, 59 anni, di Palo del Colle, in provincia di Bari.

Incidente sulla A16, Carmine D'Aprano è morto sul colpo

In base alla ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, per cause ancora da accertare, l'uomo è uscito fuori strada mentre era alla guida della sua moto. E' successo tutto sotto gli occhi del figlio, che lo seguiva in sella a un'altra moto a poca distanza.

Vani tutti i soccorsi, per Carmine D'Aprano non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.