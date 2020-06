Terribile incidente in autostrada, morti nonni e due nipotine: le immagini dello schianto

Terribile incidente stradale poco dopo le 14 di venerdì sulla A1 Milano-Napoli, in prossimità dell'uscita di Arezzo in direzione di Roma. Lo schianto ha riguardato due auto e un autoarticolato. Un bilancio pesantissimo: quattro le vittime, due sorelline di otto mesi e dieci anni, entrambe figlie dell'uomo al volante, e i due genitori di quest'ultimo. Al vaglio degli inquirenti c'è adesso la ricostruzione della dinamica dei fatti così da comprendere le cause che hanno portato i veicoli a scontrarsi e accertare eventuali responsabilità.

Non un accenno di frenata, se non quando era ormai troppo tardi. Nessuna sbandata o movimento particolare, ma una traiettoria che ha portato la monovolume di colore scuro ad uscire dalla propria carreggiata andando a urtare l'autoarticolato fermo sulla piazzola. Ecco cosa raccontano le immagini delle telecamere posizionate sull'Autostrada del Sole, anche su quel tratto del Comune di Civitella in Val di Chiana che non presenta a prima vista alcuna difficoltà. Le immagini hanno raccolto quanto accaduto ieri pomeriggio attorno alle 14. E così l'ipotesi di un colpo di sonno, o forse più semplicemente di una disattenzione da parte del guidatore come causa dell'incidente, si fa sempre più largo. Un'ipotesi che era già emersa ieri pomeriggio stando al racconto di un testimone che aveva visto l'auto procedere a 'zig-zag' all'altezza dell'uscita Valdarno.

Incidente autostrada A1 Arezzo: le immagini e le indagini

Il video mostra la traiettoria del veicolo e lascia intuire quel terribile schianto in cui hanno perso la vita una bimba di 8 mesi e una di 10 anni, entrambe figlie dell'uomo al volante, di nazionalità romena. Nulla da fare nemmeno per i genitori del guidatore, anche loro deceduti nell'impatto. La moglie e gli altri due figli di 8 mesi e 13 anni sono invece ricoverati in ospedale. Il conducente del minivan sarà ascoltato dagli inquirenti. Per lui si potrebbe profilare l'accusa di omicidio stradale plurimo. L'uomo, ricoverato presso le strutture ospedaliere del territorio, è stato sottoposto a più test tossicologici. I risultati, tutti negativi, hanno confermato come al momento dei fatti non fosse al volante sotto l’effetto di droghe o alcol. Insieme alla famiglia era partito dalla Romania dove risiede. Nell’auto si trovavano otto persone. Un episodio sconvolgente che conta anche sette feriti tra cui due minori di 8 mesi e 13 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando alle testimonianze rese sul posto da altri viaggiatori, il minivan sul quale viaggiava si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza. Subito dopo una seconda vettura, non riuscendo a sterzare ed evitare l’impatto, è piombata addosso alla monovolume. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni viaggiatori che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto sono intervenuti poi i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Battifolle e il personale di Autostrade.

All'arrivo dei sanitari le condizioni delle due bambine sono apparse disperate. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale dell'emergenza urgenza. Per le piccole la morte è arrivata pochi istanti dopo l'impatto. Nello stesso cumulo di lamiere dove hanno perso la vita le due bimbe i vigili del fuoco hanno notato una culla all’interno della quale si trovava la gemellina della vittima più giovane. Ferito anche un bambino di 13 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le loro condizioni sono gravi ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Importanti anche le ferite degli altri cinque adulti coinvolti nello schianto che sono stati trasferiti al San Donato di Arezzo e a Le Scotte di Siena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sostituto procuratore Roberto Rossi ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Nonostante la dinamica dei fatti appaia abbastanza chiara, restano da comprendere le cause che hanno innescato l'incidente. Una distrazione? Un colpo di sonno? Troppo presto per stabilirlo. Decisiva sarà la versione del conducente che subito dopo l’accaduto è stato il primo a richiedere aiuto a passanti e automobilisti. Una vicenda straziante che ha toccato profondamente i soccorritori i quali si sono trovati davanti agli occhi uno scenario devastante. Sempre nella giornata di oggi verranno date disposizioni dalla procura della Repubblica su come e chi si occuperà della ricognizione cadaverica sulle salme dei quattro deceduti. Un'altra formalità di rito visto che le cause della morte sarebbero evidenti. Come detto, per il conducente della monovolume si potrebbe profilare l'accusa di omicidio stradale plurimo: l'uomo è stato arrestato.