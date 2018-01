Incidente sulla A21 a Brescia, la Scientifica al lavoro per identificare le vittime

Non hanno ancora un nome i cinque componenti della famiglia francese rimasta uccisa nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla A21 all'altezza del casello di Brescia Sud, tra Montirone e Poncarale. L'autostrada è stata riaperta poche ore fa, in un'atmosfera surreale, dopo aver rimosso i mezzi coinvolti nello schianto, costato la vita anche al conducente di un camion.

Incidente sulla A21 a Brescia, la dinamica

A bordo della Kia Sportage che è stata prima tamponata dal mezzo pesante ed è poi finita contro un'autocisterna piena di benzina c'era infatti una famiglia francese composta da cinque persone, compresi due bambini, forse in Italia per qualche giorno di vacanza. L'altra vittima è il conducente del camion che li ha tamponati, un autista di origini macedoni ma con cittadinanza italiana e residente in Piemonte, rimasto incastrato nella cabina del mezzo e travolto dalle fiamme. Al momento è l'unica vittima identificata con certezza. L'incendio infatti è divampato rapidissimamente e non c'è stato niente da fare per le vittime. Illeso invece il conducente dell'auto-cisterna, un camionista di Bolzano che avrebbe cercato in qualche modo di salvare gli altri. La polizia scientifica è al lavoro per cercare di identificare la famiglia a bordo della Kia.

Incidente sulla A21 a Brescia, indaga la Stradale

Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia Stradale, intervenuta sul posto con sei pattuglie. Come ricorda BresciaToday, in meno di tre ore su quella tratta ci sarebbero stati ben tre incidenti: il primo verso le 11.30, praticamente senza feriti; il secondo, più grave, un'ora più tardi, con tre mezzi pesanti coinvolti e almeno tre feriti, che sarebbe in parte stata conseguenza (a causa di code e rallentamenti) di quello avvenuto al casello di Brescia Sud.