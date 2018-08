Tragico schianto auto-camion sulla A1, mezzo pesante prende fuoco: due morti

E' di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto tra Orvieto e Fabro sull'A1 Milano-Napoli tra un mezzo pesante ed un'autovettura, con il ribaltamento e la perdita del carico del mezzo pesante, che si è incendiato. Nell'impatto due occupanti dell'autovettura hanno perso la vita. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente sul quale sono in corso accertamenti della polizia stradale. Lo riferisce Autostrade per l'Italia sottolineando che è stato chiuso il tratto interessato.

Le vittime sono padre e figlio piccolo. Salva la madre. Feriti anche i due occupanti del tir.

Traffico nel caos

Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 430, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione quinto Tronco di Fiano Romano.

Agli utenti diretti verso Firenze, oltre a consigliare l'uscita di Orvieto ed il rientro a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria, per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte per poi raggiungere Perugia e riprendere l'A1 dalla Perugia Bettolle all'altezza di Valdichiana. Autostrade ha comunicato che sono in corso le operazioni per la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda.