Tragico schianto in autostrada, madre di famiglia muore sul colpo

Lo schianto è stato violentissimo. E' morta Patrizia Pastore, 54 anni, in seguito a un incidente stradale sulla A25. La donna era sulla Nissan Qashqai guidata dal marito Antonio. Di ritorno dalle vacanze sul Gargano, sono rimasti coinvolti in un incidente nel territorio di Collarmelle, tra le uscite di Pescina e Cocullo, in direzione Roma.

La Nissan Qashqai, con a bordo Patrizia Pastore e la sua famiglia,è finita in testacoda prima di urtare contro le barriere. Per Patrizia Pastore non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. Grave il figlio 25enne, trasportato all'ospedale di Avezzano. Illesi invece gli altri due componenti della famiglia. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare i corpi dalle lamiere e mettere n sicurezza la vettura.

Molto attiva nel mondo cattolico e del volontariato, in tanti ricordano commossi Patrizia Pastore sui social: "Accompagniamo con le preghiere lei in questo ultimo viaggio, e Antonio e i figli in questa drammatica situazione", scrive Cecilia. "Patrizia era una bella persona e sono certo che tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla pregheranno per lei", aggiunge Antonio. Leggi su RomaToday