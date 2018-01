Incidente tra auto e carro funebre: due morti e due feriti

Tragico incidente in autostrada. E' infatti di due morti e due feriti il bilancio del sinistro avvenuto lungo l'autostrada A4 in direzione Torino, nel tratto da Marcallo Masero-Novara Est. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un'autovettura delle pompe funebri, in quel momento fuori servizio.

Incidente mortale in A4, due vittime

Una donna di 55 anni è morta sul colpo e un 56enne è deceduto all'ospedale di Novara, dove era arrivato già in arresto cardiaco dopo un lungo intervento di rianimazione sul luogo dell'incidente. Altre due persone, una donna di 55 anni e un ragazzo di 31, sono stati portati in ospedale in codice giallo e non sono in pericolo di vita.

Incidente mortale in A4, lo scontro con l'auto delle pompe funebri

Come scrive Stiben Mesa Paniagua su MilanoToday, secondo le prime ricostruzioni delle autorità pare che il carro funebre Mercedes, guidato dal 31enne, abbia tamponato una Fiat 600 a bordo della quale viaggiavano le due vittime e la terza ferita.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze e due automediche ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Torino.

