Investito e ucciso sulla A4: tragedia in autostrada

Un uomo è stato investito e ucciso sulla A4.

Travolto in pieno e ucciso mentre si trova in autostrada, all'altezza del chilometro 374. Dramma venerdì in prossimità del bivio con la A57, nel territorio comunale di Dolo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale, che alle 9.30 stava ancora eseguendo i rilievi sul posto.

Incidente Autostrada A4 oggi

L'incidente mortale è avvenuto poco prima delle 9: dai primi accertamenti la persona si sarebbe trovata a piedi, in fase di attraversamento della carreggiata. Sul posto operano, oltre alla polizia stradale, il Suem 118 anche con l'elicottero e quattro mezzi ausiliari con il personale Cav, coordinato dal Centro operativo di Mestre.

La vittima sarebbe un uomo: era a piedi e sarebbe stato investito mentre tentava di attraversare la carreggiata. I veicoli in transito sono stati colti di sorpresa dal gesto repentino. L'autista di un mezzo pesante si è accorto di lui in tempo ed è riuscito a schivarlo, ma non è stato così per il conducente di un furgone, che l'ha investito mortalmente.

Code A4 oggi

Traffico in tilt e lunghe code: sono 8 i chilometri di coda in direzione Venezia. Uscita consigliata a Padova Est.