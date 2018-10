Tragico schianto sulla Salerno-Reggio Calabria

Tragico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, un morto e 6 feriti. Lo schianto giovedì sera a Battipaglia, al km 23, in direzione nord. Due auto, per cause da accertare, sono entrate in collisione: l'impatto è stato molto violento.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto in pochi minuti sono giunti l’ambulanza rianimativa della Croce Bianca di Salerno ed i vigili del fuoco che hanno estratto i passeggeri dalle vetture, prestando loro i primi soccorsi. Purtroppo per una delle persone coinvolte nell’incidente non c’è stato nulla da fare. Le altre sei hanno riportato ferite e traumi di varia entità.

La polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Leggi su SalernoToday