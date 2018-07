Tragico frontale auto-camion: muore giovane di 23 anni

Un giovane di 23 anni residente a Rubano ha perso la vita in uno schianto frontale con un camion sulla strada statale del Santo, nel Padovano.

Incidente Borgoricco 2 luglio 2018

Il gravissimo incidente stradale alle 7 di lunedì mattina nel comune di Borgoricco. Il conducente di una Alfa Romeo 147 è rimasto incastrato per ore tra le lamiere di quel che resta del suo mezzo.

Alle 9 i pompieri erano ancora al lavoro per liberare il corpo dalle lamiere. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, forse c'è stato un sorpasso azzardato.

Operaio di 23 anni muore sul colpo

Il 23enne, procedendo da Castelfranco in direzione del capoluogo euganeo, avrebbe cercato di superare la fila di auto incolonnate: in fase di sorpasso non avrebbe visto il Tir in arrivo nel senso di marcia opposto: è morto sul colpo.

Traffico in tilt per ore.