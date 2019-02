Auto fuori controllo investe due ragazzi alla fermata: poi lo schianto nella rotonda

Brutto incidente a Brescia giovedì mattina. Il bilancio è di due giovani feriti: nonostante alcune fratture, non rischiano la vita. Anche un terzo uomo finisce in ospedale. Succede tutto alle 8.30 circa in via Brianze. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita con esattezza, ma a quel che si apprende una Bmw station wagon avrebbe improvvisamente sbandato all'altezza della facoltà di Ingegneria, travolgendo due ragazzi in attesa alla pensilina dell'autobus. La corsa 'impazzita' è poi proseguita sopra il marciapiede, al termine del quale l'auto ha invaso una rotonda, finendo per centrare in pieno una Peugeot.

Incidente stradale via Brianze a Brescia

I giovani feriti sono un ragazzo di 21 anni e una 25enne. In ospedale anche il conducente dell'auto ribaltata e il 55enne alla guida della Bmw. Quest'ultimo avrebbe causato l'incidente per un improvviso malore: una volta sceso dall'abitacolo, accusava forti dolori al petto (è stato ricoverato al Civile in codice rosso). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e quattro ambulanze.