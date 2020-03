Schianto frontale sul rettilineo. l'impatto è violentissimo: due morti

Gravissimo incidente sulla statale a Bruzolo (Torino). Due auto si sono scontrate frontalmente in un lungo rettilineo. Impatto devastante, morte le due persone alla guida. L'incidente sulla statale 25 del Moncenisio davanti allo stabilimento della Raicam di Bruzolo giovedì serà. Sul luogo dello schianto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Susa e ai sanitari del 118.

Incidente Bruzolo (Torino): morti Michele Conia e Maicol Sibille

Le vittime sono Michele Conia, 58enne residente a Sant'Ambrogio di Torino, che guidava una Opel Meriva che viaggiava in direzione di San Didero e ha perso il controllo del veicolo, è morto sul colpo. Nell'altra corsia, in direzione di Vernetto, viaggiava una Fiat Punto guidata da Maicol Sibille, 36enne di Susa, trasportato all'ospedale di Susa in condizioni gravi. Il suo cuore ha smesso di battere dopo l'arrivo in pronto soccorso.