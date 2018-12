Schianto frontale, poi le auto sfondano il muro della villa: donna gravissima

Primo lo schianto frontale, poi la carambola. Grave incidente stradale a Carate Brianza (Monza), in via Cristoforo Colombo: una donna lotta tra la vita e la morte. Succede tutto sabato 29 dicembre, in serata. Le due auto coinvolte nell'incidente, una Ford Focus e una Mercedes station wagon, a causa della violenza dell'impatto, hanno sfondato il muro di recinzione di una villetta, finendo a pochi metri dall'abitazione.

Incidene stradale via Colombo a Carate Brianza: donna gravissima

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco di Carate e Seregno e affidati alle cure del soccorritori. La più grave è una donna di 83 anni, che è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Altri sono stati accompagnati in codice giallo al San Gerardo di Monza e all'ospedale di Desio. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.