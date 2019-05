Mercedes si schianta contro autocisterna: cardinale Vegliò estratto dalle lamiere

Minuti di paura per il cardinale Antonio Maria Vegliò. Grave incidente lungo una strada statale nelle Marche. Una Mercedes si è schiantata contro un’autocisterna, che è finita di traverso bloccando il traffico per ore. Fortunatamente la botte era vuota, quindi non si è verificato alcun pericolo di incendio o di esplosione.

Incidente stradale cardinale Vegliò a Fosso Sejore, tra Fano e Pesaro

A bordo dell'auto vi era il noto cardinale. Per estrarlo dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: lo sportello era bloccato. E' successo a Fosso Sejore, tra Fano e Pesaro, poco prima delle 15:30 di giovedì.

La strada è rimasta chiusa dalle 15.30 e riaperta solo alle 19.40: circolazione in tilt. Buone le condizioni del cardinale, trasportato a Pesaro dal 118 per accertamenti. Illeso il camionista della autocisterna. Il cardinale Antonio Maria Vegliò è nato a Macerata Feltria (Pu) nel 1938. Vescovo dal 1985, nel 2012 è stato ordinato Cardinale diacono di San Cesareo in Palatino da Papa Benedetto XVI.