Ubriaco alla guida investe e uccide un ragazzo in scooter: arrestato per omicidio stradale

Un automobilista di 38 anni è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver causato la morte di un diciottenne, che era in sella a un motorino, investendolo con la propria auto in fase di sorpasso lungo la Statale dello Stelvio nei pressi di Castione (Sondrio).

L'uomo, di origine bosniaca, che era alla guida di una Volkswagen Passat, aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,5 ed è stato arrestato durante la notte dagli agenti della Polstrada di Sondrio su ordine del pm Stefano Latorre.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sera, 19 ottobre 2018, sulla Statale 38 all’altezza del distributore Tamoil. Dopo lo scontro il giovane in sella alla moto è caduto violentemente sull’asfalto e non ha avuto scampo.

Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, da poco maggiorenne.