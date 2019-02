Non pagano il conto al ristorante e fuggono in auto: poi lo schianto

Una serata di ordinaria follia, come altro è possibile definirla? E poteva finire molto peggio. Incidente sull'ex statale 460 a Pedaggio di Cuorgné (Torino). Dopo non aver pagato il conto in un ristorante della zona alcuni amici sono fuggiti in auto, a velocità sostenuta, scrivono oggi i giornali locali. La Fiat Sedici su cui viaggiavano, in direzione di Pont Canavese, ha prima saltato una rotonda sulla ex statale 460, sul ponte sul fiume Orco, e poi si è andata a schiantare contro il guardrail posizionato a centrostrada per coprire il canale che corre di sotto.

Incidente Curognè, due persone soccorse e una scappata a piedi

Due persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportati nel vicino ospedale cittadino, mentre una terza è scappata a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Cuorgné e del nucleo radiomobile di Ivrea. Per la messa in sicurezza dell'auto incastrata nel guardrail i vigili del fuoco di Castellamonte hanno lavorato a lungo.

