Camion svolta e schiaccia ciclista: morto sul colpo

Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in lutto per la morte di Ugo Bresciani: aveva 66 anni. Mercoledì in sella alla sua bici è rimasto coinvolto in un tragico incidente all'uscita dell'ex Statale 11 in direzione dell'autostrada e di Castiglione. La testa e il torace di Bresciani sono stati schiacciati da un autoarticolato con targa bulgara. E' bulgaro anche l'autista, disperato e sotto shock per quanto successo. Agli agenti della Polstrada di Desenzano, intervenuti con due pattuglie per i rilievi, ha raccontato di non essersi accorto del ciclista, di non averlo visto fino al momento dell'impatto.

Incidente stradale Desenzano del Garda: morto Ugo Bresciani

Nulla da fare per Bresciani, nonosrante i tempestivi soccorsi sono risulrari vani tutti i tentativi di rianimarlo da parte di medici e operatori di automedica e ambulanza. Il dramma proprio di fronte al McDonald's in località La Perla Ugo Bresciani era molto conosciuto in paese: aveva fatto l'idraulico per decenni. Quando alcuni anni fa aveva perso il lavoro era riuscito a rialzare la testa fino e raggiungere la meritata pensione. Una vita tranquilla, tra la passione per le bocce e quella per la bicicletta. Da poco si era regalato una e-bike, la bicicletta elettrica su cui ha perso la vita. Divorziato e senza figli, abitava da solo in Via Lorenzini. Lo piange il fratello Enrico. Il mezzo pesante che l'ha investito è stato posto sotto sequestro. L'uomo alla guida potrebbe essere indagato per omicidio stradale.