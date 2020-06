Moto si schianta contro l'auto e resta incastrata nel finestrino: paura per un giovane

Grosso spavento, ma fortunatamente il centauro se l'è cavata "solo" con una frattura. Un incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Dongo (sulla costa nord-occidentale del lago di Como) ha fatto temere il peggio. Una moto, guidata da un ragazzo di 17 anni, stava viaggiando sulla statale Regina quando un'utilitaria condotta da una donna di 53 anni ha svoltato e attraversato la carreggiata per entrare nel distributore di benzina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impatto a quel punto è stato inevitabile. Il ragazzo non ha avuto il tempo di frenare e dopo l'impatto tra i due veicoli è stato sbalzato dalla sella oltre l’auto.

La dinamica dell'incidente ha fatto temere il peggio, ma il giovane è stato, trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona, avrebbe riportato soltanto una frattura e alcune contusioni non gravi. Molto spaventata ma illesa la donna alla guida dell'auto.