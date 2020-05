Violentissimo scontro frontale: due ragazze morte, cinque feriti

Gravissimo incidente stradale nella serata di venerdì. Un violento scontro frontale è avvenuto venerdì sera poco prima delle 23 lungo la Statale 42 in territorio di Esine (Brescia) in Valcamonica. Due auto in base alle prime informazioni procedevano un direzioni opposte a forte velocità poco prima delle 22 .30: in località Toroselle sono si sono scontrate frontalmente.

Sono sette i giovani coinvolti nell’incidente, due ragazze di 19 e 20 sono morte per le ferite riportate. I vigili del fuoco al lavoro per estrarre cinque giovani feriti dalle due auto. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Brescia, l’elisoccorso, la polizia stradale. La strada statale 42 è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso.