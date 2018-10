Auto tampona camion in sosta sulla superstrada: un morto e un ferito grave

Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada Fi-Pi-Li, dopo l'uscita di Montopoli, direzione Livorno. Per cause ancora da accertare, un'auto ha tamponato un mezzo pesante che sostava in una piazzola a margine della carreggiata.

Una delle due persone a bordo dell'auto - una Fiat Punto - è morta mentre un'altra, quella che si trovava al volante, è stata estratta in gravi condizioni dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Il ferito è un 22enne di origine albanese residente a Livorno, mentre non sono state al momento rese note le generalità della vittima.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castelfranco che hanno operato con l'autogru per la rimozione dei mezzi, anche la Polizia Stradale.

La superstrada è stata chiusa nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso. La corsia in direzione Pisa è stata poi riaperta.