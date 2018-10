Auto esce di strada e si ribalta nel canale, due morti

Non hanno avuto scampo: due persone sono morte in un incidente stradale a Ghedi (Brescia) nella notte tra martedì e mercoledì. Era da poco passata l'una di notte quando un'auto è uscita di strada e ribaltandosi ha terminato la sua corsa in un canale.

Incidente stradale sulla 668

E' successo all'altezza del ponte di fronte all'Italmix, lungo la Strada provinciale 668. Due le vittime confermate: un ragazzo di 34 anni e una donna di cui ancora non si conosce l'età.

Vani i soccorsi prestati da tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto: la dinamica suggerirebbe che il conducente abbia perso il controllo del veicolo a seguito di un sorpasso. Aggiornamenti su BresciaToday