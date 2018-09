Tragico schianto contro un muro: morti tre giovani

Ancora sangue sulle strade, e giovani vite spezzate. Tragico incidente stradale a Guanzate, nel Comasco: tre ragazzi, di 19 e 20 anni, sono morti in uno schianto la notte scorsa. In base a una prima ricostruzione, la Fiat 500 su cui viaggiavano insieme ad un quarto giovane, rimasto ferito, si è ribaltata più volte finendo la sua corsa contro il muro di una villetta. L'impatto è stato tremendo.

Incidente a Guanzate: tre morti

Le vittime sono Alfonso Tolone (19 anni di Fino Mornasco), Michele Duchino e Alexander Solovyev (entrambi 21enni di Guanzate). L'incidente in via Madonna intorno alle 3: secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Cantù l'auto era guidata da Tolone. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Per i tre giovani purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Il quarto ragazzo, di 21 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Leggi su QuiComo