Incidente stradale a Como: l'ex calciatore dell'Inter Ivan Cordoba travolge scooterista

L'ex giocatore dell'Inter Ivan Cordoba risulta coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Como. L'ex difensore nerazzurro, secondo quanto scrive QuiComo, era alla guida della sua Range Rover quando si è scontrato con uno scooter guidato da un uomo di 57 anni. L'incidente è avvenuto in via Napoleona, nei pressi di piazzale Camerlata, nella serata di giovedì.

Le condizioni dello scooterista erano apparse inizialmente molto gravi. Sebbene abbia riportato ferite serie, l'uomo però non è in pericolo di vita. Cordoba si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, giunta sul posto insieme al 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha portato in ospedale.